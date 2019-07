Wofür sparen Sie?

Für die Produktion zum nächsten Trummer-CD-Buch, das 2020 erscheint und über das man hier auch lesen wird. Oder?

Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig wild gefühlt?

Als wir kürzlich mit unserer Rockband Vincent Vegas Last Dance in zwei Tagen 12 Songs eingespielt haben.

Welches sind Ihre aktuellen Süchte?

Gitarren-Equipment-Videos. Die Musik von Big Thief und Emma Ruth Rundle. Und zuckerlose Fruchtjoghurts.

Was ist Ihnen näher: das Leichte oder das Schwere? Warum?

Wenn ich schreibe: das Leichte im Schweren und das Schwere im Leichten; denken Sie dann: Aha, das Schwere ist ihm näher. Und falls ja, warum?

Wo zwickt es derzeit am meisten?

Wo sitzt der Tatendrang im Körper?

Was war der schönste Ort, den Sie besucht haben?

Naxos, Plaka Beach, Herbst 2005. Und immer wieder der Ortsteil Reinisch in Frutigen.

Was ist das Lustigste, was Ihnen je auf der Bühne passiert ist?

Ich sollte mit Nadja Stoller an einer Mundartnacht ein melancholisches Frutigdeutsch-Lied singen – direkt nach einem «pilotischen» Wutanfall des Komikers Viktor Vögeli. Wir brauchten drei Anläufe, bis wir durch unsere Lachanfälle durchkamen.