«Wir wollten auf keinen Fall einen VIP-Bereich»

Wie kamen Sie auf die Idee, eine Modeschau in der Berner Altstadt stattfinden zu lassen?

Als ich noch im Kulturbüro arbeitete, hatten wir immer wieder mit Modeschaffenden zu tun und erkannten, dass es für viele kaum möglich ist, einen eigenen Laden zu eröffnen. Darum initiierten wir, als das Kulturbüro in grössere Räume an der Grabenpromenade zog, einen Pop-up-Store. Es brauchte eine Promoaktion für diesen neuen Shop, und irgendwann fiel uns auf, dass die Grabenpromenade aussieht wie ein Laufsteg. Und so entstand «Loufmeter»: Wir wollten auf die Strasse mit der Mode, hin zu den Menschen, wir wollten Livemusik und auf keinen Fall einen VIP-Bereich oder das ganze elitäre Brimborium üblicher Modeschauen. Und es hat sich gezeigt: Bern ist ein wunderbares Pflaster dafür.

Lohnt sich «Loufmeter» für die Labels kommerziell?

Ja. Sie verkaufen am Anlass selber zum Teil sehr gut, auch in den zwei Wochen danach, in denen die Kleider im Globus angeboten werden. Die Einnahmen beim Verkauf im Kornhausforum gehen vollumfänglich an die Labels.

Wäre dieses Format nicht auch für andere Städte interessant?

Tatsächlich bauen wir «Loufmeter» nächstes Jahr schweizweit aus. Genaueres dazu können wir erst im Juni sagen. Aber es wird gross, und es wird toll.

Sie haben einen guten Überblick über das, was in Bern geschneidert wird. In welche Richtung entwickelt sich das lokale Schaffen derzeit?

Es gibt eine Tendenz zu nachhaltiger Mode. Adrian Reber präsentiert in diesem Jahr eine Upcycling-Kollektion, also Kleider, die aus gebrauchten Materialien wie Badetüchern gemacht sind. Sabine Portenier verarbeitet gerne Resten der Modeindustrie, Tabitha Wermuth arbeitet ausschliesslich mit Naturmaterialien. Ausserdem produzieren die Berner Labels entweder in der Schweiz oder im nahen Ausland bei Betrieben, für deren Nachhaltigkeit sie garantieren können. Es ist zu hoffen, dass dieses Bewusstsein auch bei der Kundschaft ankommt.

Ein Wort zum diesjährigen Line-up. Mit Susanne Pfeffer, Sabine Portenier, Adrian Reber oder Debora Rentsch sind Modeschaffende darunter, die in Bern keine Unbekannten mehr sind. Wie steht es um den Nachwuchs?

Wir machen jeweils eine Ausschreibung, und eine Fachjury sucht die besten Kollektionen aus. Das ist für manche der jungen Designer ein Hindernis – sie haben zu wenig Mittel, um eine ganze Kollektion zu produzieren. In dieser Hinsicht wollen wir unsere Förderung künftig ausbauen. Mit dem Ziel, auch Newcomer in die Vertriebskanäle zu bringen.

Das angesagteste Tenü in diesem Mai sind Regenschutz und Gummistiefel. Macht Ihnen die Wetterlage Sorgen?

Es ist erstaunlich, aber bis jetzt hatten wir noch nie schlechtes Wetter. Dabei hätten wir grosse Regenschirme für die Models. Gebraucht haben wir sie allerdings noch nie. Und ich bin fast sicher, das wird auch dieses Jahr so sein.

Samstag, 25. Mai. Start: Kornhausplatz, 14 Uhr. Musik: King Pepe. www.loufmeter.ch