«Wir sind antikapitalistisch wie eh und je»

Die Berner Tour de Lorraine ist auf wachstums- und kapitalismuskritischem Boden gewachsen. Mit Konzerten in Beizen des Lorrainequartiers wie dem Café Kairo und der Brasserie sammelten Attac und andere linksaktivistische Organisationen vor 20 Jahren Geld für die Demonstrationen gegen das World Economic Forum (WEF) in Davos und die Freihandelsabkommen der Welthandelsorganisation (WTO). Als Politfestival findet die Tour de Lorraine seither jeden Januar statt. Zum Programm gehören Referate und Workshops und meist auch eine Anti-WEF-Demonstration in der Stadt. Am stärksten frequentiert ist jeweils die Konzert- und Partynacht. Deren Eintritte kommen sozialen und politischen Projekten zugute. Welchen, das entscheidet der Vorstand des Vereins Tour de Lorraine. Der Anlass ist ehrenamtlich organisiert.