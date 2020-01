Willkommen in der Apokalypse

Willkommen in der Hölle? Von wegen! «When there is no more room in hell, the dead will walk here»: So zitiert in «Dawn of the Dead» ein Polizist seinen karibischen Grossvater. Horden von lebenden Toten fallen in diesem Werk, mit dem das Reitschulkino nächste Woche eine neue Filmreihe eröffnet, über die Menschen her. Wer von den garstigen Wesen nicht auf der Stelle zerfetzt und gefressen, sondern bloss angeknabbert wird, verwandelt sich selber in einen Zombie.