Wenn die Stromgitarre spricht

Züri West halte er für «Meitschi-Musik», und alles, was im Mainstream mitschwimmt, sei ihm ein Gräuel: Der Musiker, der sich so zitieren lässt, scheint keiner zu sein, der um jeden Preis gefallen will. Nicht umsonst ist Andrea Kaiser eine Art dunkle Hoheit des Berner Untergrunds. Mit der Band Dnjepr fiel er in den 80er-Jahren durch sein kompromissloses Schaffen zwischen New Wave und Post-Punk auf – sowie durch eine ­Anekdote, die bis heute die Runde macht.