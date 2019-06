WC-Papier als Waffe

«Merdre!»: Kaum hat Vater Ubu sein erstes Wort gesagt, ist das Publikum auch schon in Aufruhr. Die Uraufführung von Alfred Jarrys «König Ubu» in Paris 1896 ist einer der hübschesten Aufreger der Theatergeschichte. Und was passiert nach solchen Skandalen meistens? Sie werden zum Welterfolg. So auch «König Ubu», diese Posse über einen kleinen, grundekligen König, der als Folterinstrumente etwa das Kneifschwein oder die Ohrenschere erfindet. Überhaupt bevölkern dieses Stück ausschliesslich böse Figuren. Der Held: wird nicht kommen. Und manche behaupten im Rückblick, «König Ubu» sei nichts weniger als die Geburtsstunde des modernen Theaters gewesen. Sicher ist: Surrealisten und Dadaisten stürzten sich auf diesen absurden Stoff.