«Vom Keller durchs Treppenhaus bis in den Estrich»

Christian Pauli, nach den ersten beiden Ausgaben des «flash!» im alten Swisscom-Hochhaus und dem Stadion Neufeld findet es dieses Jahr im Progr statt. Das wirkt geradezu normal. Ein Nachhausekommen?

Das Hochhaus oder das Stadion zu toppen, ist schwierig, weil es ausserordentliche Orte waren. Wir haben uns aber auch dieses Jahr überlegt, wo noch nie so was stattgefunden hat. Im Progr bespielt unser Verein Pakt Bern einen Raum, der sich eigentlich gut für neue Musik eignet, aber wenigen ein Begriff ist. Also entstand die Idee, nicht raus aus den Mauern zu den Menschen zu gehen, sondern sie hierher einzuladen und den Progr als Gebäude neu zu bespielen, entdeck- und erlebbar zu machen.