Unorthodoxe Jazz-WG

Er hat in Kairo an der einzigen arabischen Hochschule für die arabische Laute studiert und wohnt nun in der Berner Gemeinde Dotzingen: Nehad El Sayed ist ein typischer Brückenbauer zwischen Orient und Okzident. Am Jazzfestival «Die letzten Tage» in einer musikfreudigen WG an der Zieglerstrasse tritt er im Duo mit dem Bieler Luca Carangelo auf, der sich seit seinem 22. Lebensjahr intensiv mit dem indischen Perkussionsinstrument Tabla befasst und unter anderem beim Meister Sankha Chatterjee in den Unterricht gegangen ist. El Sayed ist nicht der einzige Emigrant an der diesjährigen Ausgabe im Berner Mattenhof; der Klarinettist Tome Iliev stammt aus Mazedonien. Er und El Sayed treten am Samstag auf.