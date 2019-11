«Unersetzlich bleibt am Ende eine Gitarre»

Wer war der Held Ihrer Kindheit?

Robin Hood. Weil er einen Pfeilbogen besass, wir als Kinder oft im Wald spielten und ich es mochte, auf Bäume zu klettern. Ich wollte da oben leben.

An was glauben Sie?

An die Kraft der Pflanzen, die Wucht und Schönheit der Natur im Allgemeinen. Ans Nichtstun.

An was glauben Sie nicht?

An Nationalisten, religiöse Fanatiker, den Sieg der Dummheit. An rein maskulin dominierte, korrupte Gesellschaften, den Vatikan, all die christlichen wie islamischen Faschisten oder Rassisten. Trotz allem glaube ich nicht an den totalen Abschied geistiger Grösse, der Menschenliebe, deren Wirkung und Eleganz.