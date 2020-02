Unerschrockene Akademiker

Inzwischen ist aus ihm ein Trompeter und ein Bandleader geworden, der mit seinem Quartett Die Abmahnung zu den interessanten Stimmen des unkonventionellen New Swiss Jazz gezählt werden darf. Mit dem Elektrogitarristen Laurent Méteau, dem Bassisten Rafael Jerjen und dem Schlagzeuger Emanuel Künzi holte er junge Musiker in seine Band.

Kapriolen haben Platz

Kennen gelernt haben sie sich an der Hochschule Luzern. Dort ist Mahnig geprägt worden vom Denken des unerschrockenen Avant-Jazz-Schlagzeugers Gerry Hemingway. Gleichzeitig nimmt er aber auch einiges mit vom Unterricht des Big-Band-Fanatikers Ed Partyka, der hohen Wert legt auf das Streben nach Perfektion.

Die Abmahnung brachte zuletzt den furiosen Zweitling «Red Carpet» heraus. Die Stücke, alle von Mahnig komponiert, bewegen sich auf quicklebendige Weise zwischen interessanten Strukturen und freien Kapriolen. Dabei kann jeder Musiker seine Individualität einbringen.

Seither hat es mit Christian Weber einen Wechsel am Bass gegeben, wie am Konzert in Bern zu sehen sein wird. Auch er ist ein offener Geist, und er ist in der Jazz- und Impro-Szene schon weit herumgekommen.

Progr Raum 013, Donnerstag, 13. Februar, 20.15 Uhr