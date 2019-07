Selig im Heizkeller

Es ist ein sprechendes Bild für die elektronische Musikszene, das sich vor zwei Wochen in Chemnitz geboten hat: Dicht gedrängt stehen die Tanzwilligen in einem offenen Clubzelt, den Bierbecher in der Hand, die Sonnenbrille lässig auf den Kopf geschoben. Es sind fast alles junge Typen, die in der ersten Reihe auf das Set von Perel warten, einer deutschen Musikerin und Produzentin aus Thalheim im Erzgebirge – die bald auch am Berner Ostfest auftreten wird.