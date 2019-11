Sag es durch die Blume

Aber keine Angst: Leute, für die Blumen bloss eine schöne Nebensache sind, können von der Musik Haeners ebenfalls tief berührt werden (wie etwa der Verfasser dieser Zeilen). Ihre Stücke entwickeln nach und nach eine anmutige Stimmung, die einen in Bann zieht. Das liegt nicht zuletzt am hellhörigen Zusammenspiel zwischen der Pianistin Haener und ihren einfühlsamen Mitmusikern: Dave Blaser (Trompete), Frank Noack (Gitarre) und Lukas Bitterlin (Schlagzeug).

Unaufgeregtheit

Mit dieser quasi-kammermusikalischen Formation knüpft Haener nicht an die amerikanische Jazztradition an – ihre Musik weckt vielmehr Erinnerungen an eine Serie wunderbarer Alben, die der norwegische Pianist (und Schriftsteller) Ketil Bjørnstad für die renommierte Edition of Contemporary Music (ECM) eingespielt hat und die dem Element Wasser gewidmet sind («The Sea», «The Sea II» und «The River»).

Mit Bjørnstad teilt Haener nicht nur die Liebe zur Natur, sondern auch eine Unaufgeregtheit, die sich nicht zuletzt darin zeigt, dass man sich nicht vom kurzatmigen Zeitgeist affizieren lässt, sondern der inneren Stimme folgt. Tatsächlich ist Haener eine stille Schafferin, die nur sehr sporadisch mit neuer Musik aufwartet. Für «Les fleurs me racontent» hat sich das Warten gelohnt.

Be-Jazz-Club Liebefeld Donnerstag, 28. November, 20.30 Uhr