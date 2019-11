Romantik des Scheiterns

In den Liedern von Element of Crime hängt die Sonne traditionell tief, das Glück welkt und dorrt langsam dahin, es riecht nach warmem Bier und Glühwein, und die Blechbläser klingen wie traurige Heilsarmee-Orchester, die sogar den Weltuntergang mit einer rumpeligen Feierlichkeit auszustatten verstehen.

Ob ihm das Glück suspekt sei, wurde der Bandvorsteher Sven Regener unlängst in diesem Blatt gefragt. Seine Antwort: «Nein. Aber die besten Geschichten beginnen doch dort, wo die Erwartung ans Leben mit der Realität in Konflikt gerät. Wenn alles prima ist und die Sonne scheint, kommt man nicht weit. Das reicht vielleicht für einen Song. Mehr nicht. Das Unglück begünstigt immer die besseren Songs als das Glück.»

Tränen und Whisky

Und so bleibt die Sonne also seit 28 Jahren weitgehend ausgeknipst, seit sich die Band entschieden hat, die Amtssprache von Englisch auf Deutsch zu stellen und von der ordinären Rockband zur Instanz im Ausdeutschen bekneipter Schwermut zu arrivieren. Keiner bejammert das Scheitern in schlüssigeren Reimen und keiner empört sich leidenschaftlicher über Untreue, Verrat und die Unwägbarkeiten des Seins als der 58-jährige Schriftsteller, Sänger, Gitarrist und Trompetenspieler aus Berlin.

Die Lieder von Element of Crime sind Tonspuren einer Welt der bittersüssen Wehleidigkeiten, der zur Lebensmaxime stilisierten Hoffnungslosigkeit, in der jede Träne mit einem doppelten Whisky vergolten wird. Und in ihren wertvollsten Momenten schaffen es Element of Crime, diese ganze Berliner Kneipen-Tristesse mit viel rumpeliger Romantik aufzuladen.