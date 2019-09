Perlen zum Davonfliegen

The Album Leaf - Always for You.

Ruhig, aber nicht langweilig sein, das ist ihre Stärke. Wie viele Stufen ‹ruhig› haben kann, zeigt besonders «Into the Blue Again» (2006). Im Eröffnungsstück «The Light» etwa gleicht die Ruhe einem leichtherzigen Hüpferln, in «Into the Sea» einem energischen Drängen. Und dass LaValle öfter singen sollte, macht spätestens das fast schon als Popnummer durchgehende «Always for You» klar. Er tönt nach Notwist, nur in schönerem Englisch.

Auf den beiden jüngsten Studioalben (2010 und 2016) erfinden sich Album Leaf zwar weder neu, noch erreichen sie ganz ihre vorherige Grösse. Aber langweilig sind sie noch lange nicht.

Fri-Son Freiburg: Mittwoch, 9. Oktober, 20.30 Uhr.