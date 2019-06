Perfektes Prinzip

Mit dem 60s-Garage-Rock verhält es sich ein bisschen wie mit einem Erdbeertörtchen: Das Prinzip ist perfekt, da gibt es nichts zu optimieren. Auch das Berner Trio The Jackets verschreibt sich auf seinem neuen, vierten Album «The Queen of the Pill» konsequent dem Fuzz. Und zwar mit allem, was dazugehört: ausgereizte Klangerzeugungsmaschinen, raufboldige Texte und die wildeste Frontfrau der Hauptstadt.