Musikalische Verschnaufpause

Egal. Der Mann hat Dinge auf dem musikalischen Kerbholz, die normalerweise für drei Musikerleben reichen: Er gilt als Miterfinder des Stoner-Rock, trommelte für die bis heute kultisch verehrten ­Kyuss und organisierte mit seinem Freund Josh Homme die Dessert Sessions, aus denen Gruppen wie Queens of the Stone Age, Screaming Trees und die Eagles of Death Metal hervorgingen. Eine kleine Kreativpause sei ihm also durchaus gegönnt.

Bad Bonn Düdingen, Freitag, 28. Juni, 21.30 Uhr