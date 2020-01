Letzter Halt vor dem Alltag

Soll man sich noch in die alten Hip-Hop-Posen werfen oder nicht. Im neuen Chlyklass-Video werden beide Varianten durchgespielt. Quelle: Youtube.com

Leichte Nostalgie-Schwermut

Chlyklass, das sind so etwas wie die grosse Koalition des Berner Rap, das kollektive Bewusstsein der ersten Hip-Hop-Generation der Stadt. Greis und Serej sind dabei, die sich in ihren Soloprojekten heute vermehrt als Troubadoure hervortun. Oder Baze, der mittlerweile eine eigene Kunstmusik für seine Poesie erfunden hat. Und da ist das ganze Restpersonal der längst verblichenen Bands PVP und Wurzel 5. Zwei Alben haben Chlyklass zustande gebracht, seit sie Ende der Neunzigerjahre erstmals in Aktion getreten sind.

Das dritte Werk ist nun unter neuen Vorzeichen entstanden. Chlyklass sind nicht mehr die unangefochtenen Platzhirsche der Szene, sie sind die alternden Böcke, die ihr Hip-Hop-Geweih nur noch sporadisch aufsetzen.

Und so ist das Werk denn auch von einer linden Nostalgieschwermut umweht, die immer wieder in trotziges Aufbegehren mündet: «Ig mache lieber geng dr glych Scheiss aus irgendwas so wie dy Scheiss», heisst es etwas unelegant im Stück «Nümm normau». Und dem Vorwurf, den Zeitgeist verpasst zu haben, kommen sie zuvor, indem sie sich an den Moden der Zeit entschieden desinteressiert zeigen: «Ire Zyt, wo jede Tag dr Wind dräit / Loufe mir graad / Egau, wohär dr Wind wäit.»

Wo bleibt die Haltung?

Tatsächlich dreht sich auf «Deitinge Nord» so vieles um den eigenen Mikrokosmos. Es wird gegen die junge Konkurrenz ausgeteilt, oder es wird genüsslich auf die eigenen Meriten zurückgeblickt («Au die Jahr, die verpeilte Gigs / Findes irgendwie geil»). Das übliche Rap-Gegockele eben. Auf «Si sy übrigens überau» wird dem Erstaunen über das ständige Auftauchen alternativer Wahrheiten Ausdruck verliehen, und in «Nid üses Revier» geht es um das Verhältnis zwischen dem Menschen und seinem Haustier.