Kräfte, die zwischen Menschen wirken

Was, wenn einer in einer heiteren Runde verkündet, er wolle seinem Kind den Namen einer schon lange diskreditierten Person geben, und zwar, weil er sich von niemandem, und schon gar nicht von der Geschichte, etwas vorschreiben lasse? Nun, das dürfte einen Mechanismus auslösen von Erstaunen und Dagegenreden, von Hysterie und Drastik, und genau das geschieht in der französischen Komödie «Le prénom», die am Freitag an den Filmnächten Münsingen gezeigt wird.