Klingende Schnapsideen

Entweder haben sie am Spielautomaten das letzte Hab und Gut bereits verzockt, oder sie kaufen sich mit dem letzten Fufzger eine Goldkette, um immerhin im Untergang noch fesch auszuschauen. Sie schmusen auf der Tanzfläche an der Beachparty im Schützen, zeugen im Schlafzimmer der Eltern ein Kinderl, und bauen – weil man das halt so tut – am Dorfrand ein Fertighaus, vor welchem nun eine unbenützte Hollywood-Schaukel baumelt. Voodoo Jürgens ist Österreichs fundiertester Chronist der Bitterkeit. Seine Welt befindet sich in einer permanenten Abwärtsspirale. Und seine Randständigen-Chansons rumpeln, als seien sie im Zustand absoluter Daseinszerrüttung eingespielt worden. Unnötig zu erwähnen, dass sie zum Besten und Erschütterndsten gehören, was dieses Land in letzter Zeit musikalisch hervorgebracht hat.