Kleckern, schütten und tropfen

Ihre Geschichte «zwischen Komik und bitterem Ernst» ist eine Mischung aus Theater, Tanz, Kämpfen und Stunts – und hat einen Bezug zum Lehrplan 21. Dass sich dies nicht nach Schule an­fühlen muss, hat das Kollektiv F schon oft bewiesen, zuletzt in seinem Stück «Pain – we ds Läbe eim wehtuet», in dem es um Momente ging, in denen das Leben mit voller Wucht zuschlägt. Damit gehört die Gruppe um Luzius Engel und Anna Heinimann zu den wenigen Performancegruppen in Bern, die sich explizit an ein junges Publikum richten – und ihm etwas zumuten. Auch in «Beat It» geht es ans Eingemachte: in den Bauch, dorthin, wo die Wut sitzt. Und darüber hinaus, denn Gewalt ist überall: in der Welt der Videogames, in Filmen, in der Schule. Dabei können Kinder und Eltern selbst aktiv werden: In einem Warm-up vor der Aufführung werden künstlerische Herangehensweisen zum Thema aufgezeigt und eigene Umsetzungen einstudiert.

Dampfzentrale, Sa, 7.9., 20 Uhr, So, 8.9., 17 Uhr.