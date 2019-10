«Kinder sind weniger auf digitale Medien fixiert, als wir denken»

Das Zentrum Paul Klee begeht das Bauhaus-Jubiläum mit einer lohnenden, aber etwas kopflastigen Ausstellung über die globalen Verstrickungen der Kunsthochschule. Wie machen Sie diese Welt im Creaviva für Kinder zugänglich?

Wir gehen vom Kopf direkt zu den Händen. Zusammen mit dem Künstler und Architekten René Rios haben wir uns dem Bauhaus über das Handwerk genähert, also etwa über das Weben, Sticken und Konstruieren. Dafür haben wir interaktive Spielstationen entwickelt: grosse, begehbare Kuben in den Bauhaus-typischen Primärfarben Rot, Gelb und Blau. Die Besucherinnen und Besucher können darin mit Grundformen und Grundfarben ihre eigenen Welten konstruieren. Im Zentrum steht dabei die Frage: Wie können wir die Welt neu denken? Im Bauhaus ging es ja immer auch darum, Bestehendes mit anderen Augen zu sehen, um so den Blick auf die Welt zu weiten.