Kämpferische New Yorker Dragqueen

Festival Man nannte sie auch die Rosa Parks der LGBT-Bewegung: Marsha P. Johnson (links im Bild), US-amerikanische Dragqueen, Sexarbeiterin, Vorkämpferin für die Rechte der Queers. 1969 war sie Teil der Stonewall-Unruhen in New York, als Schwule, Lesben und Trans-Menschen vor dem Stonewall Inn in New York für mehr Rechte kämpften.