Jazz aus dem Geisterdorf

Es ist zu einer netten Tradition geworden: Die Alben der Pianistin Anicia Kohler sind inspiriert von längeren Aufenthalten in den Städten, in denen sie als Artist-in-Residence weilen durfte. Auf New York und Singapur folgen nun die musikalischen Impressionen aus Japan, wo die Musikerin in einem überalterten Geisterdorf nahe Tokio nach Inputs suchte. Das Resultat: hochkonzentrierter, anheimelnder, aber nie belangloser Jazz in der Tradition der Pre-Free-Jazz-Ära der 50s.