«Itz weimers wüsse»

«Jede n’isch geng am lide / Uf dere Syte vor Stadt», singt Simon Jäggi, Frontmann der Kummerbuben. Seine reizvoll verschlissene Stimme ist im Studio so nahe am Mikrofon eingesungen worden, dass man meint, er klage einem höchstpersönlich ins Ohr.

Es ist das zweite Lied auf der fünften Platte von Traktorkestar. Das neue Werk der Berner heisst «Ostring», und in «Dere Syte vor Stadt» besingt Jäggi eben diesen. Das Moll-Stück mit sanft geblasenen Trompeten darf als Ode gehört werden an einen Stadtteil, der bekannt ist für den vielbefahrenen Burgernzielkreisel und ein Tramdepot, das kürzlich kremiert worden ist.