«In den Köpfen kocht das Grossstädtische»

Sie behaupten, in Biel gebe es weniger Berührungsängste zwischen der Jazz- und der Rockszene. Weshalb?

Ja, das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich in Biel wohne. Die Szene ist zwar klein, aber in den Köpfen der Menschen kocht das Grossstädtische. Es wird häufig spartenübergreifend gearbeitet. Puts Marie ist ein gutes Beispiel dafür. Einerseits ist die Gruppe als Rockband unterwegs, andererseits sind alle Bandmitglieder sehr an der freien Improvisation interessiert – fast alle haben zum Beispiel bereits in der Impro-Reihe «Joyful Noise», die an verschiedenen Orten in Biel stattfindet, mitgemacht. Diese Reihe gäbe es nicht ohne die Bieler Impro-Helden Hans Koch und Martin Schütz: Obwohl sie mehr Erfahrung haben als wir jüngeren Musiker, sind sie überhaupt nicht abgehoben, sondern sehr offen für allerlei Kontakte.