Im Zweifel suhlen

Und was macht Albini als «Ingenieur» ihres dritten Albums «Strange Peace»? Er lässt diesen rohen Sound genau so, wie er ist. Nichts wird poliert, nichts angepasst. Dafür setzt er auf die Kraft jeder einzelner Tonspur. So klingt dieses Werk mit Songs wie «Drained Lake» nach einer Welt, die sich im Zweifel suhlt. Bei so viel radikaler Repetitionsmusik darf es in den Melodien sogar ein bisschen Pop sein – sogar für Albini.

Bad Bonn Düdingen, Dienstag, 9. Juli, 20.30 Uhr