Woran liegt das?

Im Westen stellen wir sehr stark das Individuum in den Mittelpunkt, und die Menschen haben Angst, dass sich das verändern könnte. Das sieht man daran, dass unsere Zukunftsvisionen meistens dystopisch ausfallen: Wir zeigen Roboter, die die Menschen töten oder ersetzen wollen. In Japan dagegen sehen sie oft sehr süss aus, fast wie Spielzeuge.

Ein Gruseln hat Sie dort nie gepackt?

Doch, sicher. Wir haben etwa den Robotiker Hiroshi Ishiguro getroffen, in Japan ein Superstar, der uns seinen Roboter Telenoid gezeigt hat: Dieser kann Stimmen und Bewegungen übertragen. Das sieht aber total gruselig aus, ich musste sofort an Chucky die Mörderpuppe denken.

Woher kommt dieses Schaudern?

Ich glaube, es hat mit der Angst zu tun, dass Roboter irgendwann mehr können als wir. Es sind ja leblose Objekte, die uns gegenüber aber trotzdem ein Bewusstsein simulieren. Die Roboterforschung bewegt sich dahin, dass man diese Simulation perfekt machen will. Zugleich gibt es das «uncanny valley»: der Moment, in dem uns unheimlich zumute wird, weil wir den Unterschied zwischen Leben und Tod nicht mehr wahrnehmen können.

Darf man auch zuversichtlich sein?

Absolut. Es entstehen so viele Tools, die uns helfen, besser zu werden. In der Forschung wird die Künstliche Intelligenz viel schnellere Ergebnisse ermöglichen und so die Lebensqualität vieler Menschen verbessern. Problematisch ist eher, dass der Fortschritt viele ethische und juristische Fragen mit sich bringt, denen die Gesellschaft nicht mit der gleichen Geschwindigkeit gerecht werden kann.

Sind Sie auch zweifelhaften Fällen von Innovation begegnet?

Im tierethischen Bereich wird es natürlich problematisch. Und Hiroshi Ishiguro hat einen Roboter von sich selber gebastelt, das geht dann sehr stark in etwas Egoistisches hinein, das mich schon eher befremdet. Aber ich muss sagen, dass mich in Japan vieles eher beruhigt hat.