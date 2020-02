«Passage», Stück aus «Exo» von Bit-Tuner (2020). Quelle: Youtube.com

Für Ihren letzten Film «Utopia» besuchten Sie Protestbewegungen in Südeuropa. Reizt es Sie nicht, am Thema dranzubleiben, vielleicht auch in der Schweiz?

Jetzt gerade gar nicht, mich beschäftigen andere Sachen gerade viel mehr.

Was zum Beispiel?

Im Herbst habe ich ein Masterstudium in Film angefangen. Vor allem interessieren mich momentan interaktive Medien, speziell Virtual Reality und Game-Design. Das hat sich im Projekt mit Bit-Tuner herauskristallisiert. Es genügt mir nicht mehr, dass ich nur das sehe, was mir der Bildausschnitt vorgibt. Ich möchte in diese erfundene Welt hineinsteigen, mich in ihr bewegen können.

Ein Konzert, welches das Publikum mit Virtual-Reality-Helmen auf dem Kopf schaut: Gibt es das?

Es hat Versuche mit Opern gegeben, soviel ich weiss. Aber die ganze Technologie steckt noch in den Kinderschuhen. Wie lenke ich einen Blick? Wie platziere ich Ton? Wie verstärke ich eine Illusion? Das zu lernen, finde ich spannend.

