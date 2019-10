«Ich liebe es, mich anzuschauen»

Wer war der Held Ihrer Kindheit?

Trotz all den Kämpfen und Streitereien in meiner Jugend, meinem auffälligen Benehmen und dem einen Nacktauftritt im Lehrerseminar: Meine Mutter ist die wahre Heldin meiner Kindheit. Als Stadtbaslerin hat sie den stockkatholischen Provinzlern im Dorf die Gleichberechtigung gelehrt. So zog sie mit anderen krassen Frauen ins Schweizer Militär – nicht dem Militär zuliebe, sondern lediglich der Emanzipation wegen. Crazy shit!