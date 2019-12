«Ich kann eigentlich gar nichts»

Wer waren dieses Jahr ihre Helden?

Meine beiden Schwestern. Beide haben 2019 mutige Entscheidungen gefällt.

Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig wild gefühlt?

Im Sommer durfte ich an einem Poesiefestival in Moçambique auftreten. Ich nahm meinen Barkeeper mit, weil er mir einmal, als ich in meiner Kneipe die Reise plante, einen richtig guten Mojito gemacht hatte. Jedenfalls waren wir während der Reise auch auf Safari und gerieten irgendwie an die falschen Leute. Als wir also mit vier verrückten und komplett betrunkenen Locals mitten in der Nacht hinten auf einem offenen Pickup mit 80km/h durch eben genau den Busch gefahren wurden, von dem man sich erzählt, dass da mehrere Löwen leben, fühlten wir uns nicht unbedingt wild; aber als wir am nächsten Morgen realisierten, dass wir überlebt hatten… dann schon.