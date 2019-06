Im Netz gibt es Bilder von Ihnen. Und Musik. Sind Sie Musiker oder Maler?

Musik und Malerei sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Ich bin in beiden Disziplinen zu Hause.

Wie kommt das?

Aufgewachsen bin ich in Valencia in Spanien. Mein Lieblingsspiel als Vierjähriger war, auf dem Hof mit einem riesigen Pinsel Formen auf den Boden zu malen. Mich faszinierte, wie das Wasser in Bewegung kam und die Formen unsichtbar wurden, sobald Teile wegen der brütenden Hitze verdampften. Inspiriert war ich durch Miró. Der Maler war für mich ein Erwachsener, der wie ein Kind malt. Gleichzeitig erwachte aber auch die Liebe zur Musik. Ich improvisierte mit allem, was mir in die Hände kam. Irgendwann war klar, dass ich Künstler werden will. Aber ich wusste nicht, ob Musiker oder Maler. Andere Optionen gab es für mich nie.