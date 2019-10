«Ich bin öfters traurig»

Sie haben einmal gesagt, dass Sie Bern an Ihre Heimatinsel La Réunion erinnere. Wo sehen Sie die Gemeinsamkeiten?

Zuerst in der Natur. Wenn ich auf La Réunion erwacht bin, habe ich auch als Erstes die Berge gesehen. Dann die Leute. Wie auf meiner Heimatinsel wird hier ein Patois gesprochen – ich habe mich hier also sofort zu Hause gefühlt. Auch weil man mir in Bern ermöglicht hat, neben meinem Hauptberuf, dem Fussball, der Musik nachzugehen – natürlich in einem Mass, das meine sportliche Leistung nicht tangiert. Doch das ist etwas, was ich zum Leben brauche. Und dafür bin ich den Young Boys sehr dankbar.