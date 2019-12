Hochspannende Entspannung

Würde man in einer Fussgängerzone Menschen fragen, was sie mit Jazzmusik assoziieren, würde das Bild wohl etwa so aussehen: rassige Musik, virtuose Solisten, flinke Finger auf güldenen Klappen, und irgendwo schnippt ein älterer Herr am Bühnenrand den Takt. Die Gruppe Bohren & der Club of Gore aus Mülheim könnte diese Erwartungen auch bedienen. Alles da: Saxofon, Kontrabass, Besenschlagzeug, sogar ein schickes Vibrafon. Bloss will sie es nicht. Die Band präsentiert vielmehr eine Antithese zur munteren Improvisationsmusik: Mit gespielten Noten wird gegeizt, mit Aufwallungen ebenso. Die Band macht Jazz in Superzeitlupe. Der Schlagzeuger drosselt das Tempo bis an den Rand der Regungslosigkeit, bis an den Punkt, wo der Zuhörer zwischen dem Nichts und einem anmutigen Hauch von Jazz taumelt.