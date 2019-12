Hinaus zum Tanze – oder doch nicht?

Kino Rex Bern, 21 Uhr

Das ewige Dinner

Es ist jedes Jahr dasselbe Prozedere: Wir schauen dem zunehmend alkoholisierten Butler James beim Stolpern zu, während er der greisen Miss Sophie und den imaginären Gästen zuprostet. Der elfminütige Klassiker «Dinner for One» gehört für viele zum Silvesterabend wie Feuerwerk oder Champagner. Lustig: Obwohl die Ursprünge des Bühnensketches in Grossbritannien liegen, ist er bis heute auf der Insel kaum bekannt. Wir sehen jeweils eine Aufzeichnung, die der Norddeutsche Rundfunk 1963 mit May Warden und Freddie Frinton produzierte. Letzterer weigerte sich übrigens, das Stück auf Deutsch zu spielen. So kommt es, dass die klassische Version – abgesehen von einer kommentierten Fassung für Sehbehinderte – bis heute nur auf Englisch verfügbar ist. Gut so. Und ein zeitgemässer Interpret für die Rolle des Butlers drängt sich auch auf: Boris «The Prime Minister» Johnson.

SRF 1, 19.10 Uhr. SRF 2, 23.45 Uhr

Im Zweifel Glitzer drüber

Seien wir ehrlich: Die besten Ausgangsnächte fallen selten auf Silvester. Zu lang die Warteschlangen, zu hoch die Erwartungen, zu süss der Sekt. Aber wie das so ist mit Neuanfängen – man hofft jedes Mal insgeheim, dieses Mal werde es besser. Also hinaus zum Tanze. Wer in Bern den «Final Countdown» in der Disco verbringen will, muss sich fast zu einem Stil bekennen oder zumindest die Epochen eingrenzen: Die Rockfreunde sind im Bierhübeli, die Neunziger- und Nullerkinder im ISC, die Nostalgiker in der «Helga»-Disco im Kulturhof Schloss Köniz oder beim Boogie-Woogie im Marians Jazzroom, die Raggatänzer in der Turnhalle und die Electrodudes im Kapitel oder in der Dampfzentrale (Liste unvollständig). Und wenn der Abend droht, nicht in Erinnerung zu bleiben, kann man immer noch Glitzer werfen.

Beethoven für die Earlybirds

Silvesterpartys sind überschätzt. Jedenfalls für jene, die das neue Jahr statt mit einem Kater lieber mit klassischen Klängen begrüssen. Und das ist keine Minderheit: Am Neujahrstag sind jeweils gut 50 Millionen dabei, wenn die Wiener Philharmoniker im Goldenen Musikverein aufspielen – die Fernsehzuschauer in Bern und den umliegenden 92 Ländern mit eingerechnet. Jedes Jahr «the same procedure»: Kaum sind die letzten Takte der «schönen blauen Donau» (traditionell der Schluss des Konzerts) durch die heimische Fernsehstube gerauscht, schlüpfen zwischen Gryphenhübeli und Galgenfeld bereits die ersten in Mäntel und Schuhe und pilgern Richtung Casino. Denn, was die Wiener können, können die Berner auch. Sogar besser: Während es an der Donau bloss ein Neujahrskonzert gibt, gibt es an der Aare deren zwei (am 1. und 2. Januar).

Und während man in Wien schwungvoll von der «Tritsch-tratsch»-Polka zur «Lustigen Witwe» hüpft, setzt das Berner Symphonieorchester mit Chef Mario Venzago auf Beethoven. Seit 2014 wird hier alle zwei Jahre am Neujahrstag seine 9. Sinfonie aufgeführt. Beethoven all inclusive: Chöre, Sängersolisten, gigantisch besetztes Orchester – und ein Publikum, das sich unter der fulminanten Klangmacht «Alle Menschen werden Brüder» selig schneuzt. Und da ist mehr Musik, die zur Freudentränen rührt: Der erst 21-jährige Pianist Alexandre Kantorow wird zum Neujahr Camille Saint-Saëns’ erstes Klavierkonzert in Angriff nehmen. Ein raffiniertes Supplément, das Hochgenuss verspricht. Wer keinen klaren Kopf ins Casino mitbringt, wird es bereuen.

Casino Bern, Mi, 1. und 2. Januar, 17 Uhr