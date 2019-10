Heldin der Woche: Emilie for Eurovision!

Die Studienabbrecherin jobbte als Roadie und spielte als Gitarristin und Bassistin mit der Chanson-Rampensau Félicien «LiA» Donzé und der Dark-Folk-Sängerin Anna Aaron. 2016 debütierte sie bei den welschen Alternativ-Platzhirschen von Hummus Records mit dem Album «Dead End Tape».

Das zweite, «The Very Start» (2018) mit Schlagzeuger und Tourgefährte Nicolas Pittet, hat den Lo-Fi-Charme beibehalten. Es ist deutlich besser produziert und gehaltvoller instrumentiert. Darob bekam Zoé einen Swiss Music Award, und die Schweizer Agentur von Muse und Queens of the Stone Age klopfte an.

Aber die Lausannerin hat keine Allüren. Ob am Paléo-Festival oder im kleinen Club: Stets steigert sie sich von einer schüchternen ­Begrüssung so in ihre Musik hinein, dass sie sich am Ende verschwitzt und verstrubbelt im Publikum wiederfindet. Wie von sich selbst überrumpelt.

Es gibt ein Video, in dem sie und Félicien Donzé beim Wettbewerb «Spiele der Frankophonie» 2017 in Abidjan alle von den Studiositzen reissen. Da wird klar: Emilie Zoé wäre unsere erste coole Eurovision-Kandidatin.

Le Singe Biel. Samstag, 26. Oktober, 21 Uhr