Held der Woche: Der Fernwärmespender

Name: William White

Funktion: Singer-Songwriter

Heldentaten: Aufrechterhalten von Lockerheit trotz Kummer

Empfohlen für: Freunde sonniger Songs

Ein besonderes Merkmal von Helden ist, dass sie sogar im grössten Elend Stil und Nonchalance bewahren. So gesehen ist William White gerade eine Art Muster-Held.

Ein Rückblick: William White zählt 19 Jahre, als er von der karibischen Insel Barbados auf die europäische Insel Schweiz übersiedelt und hier zu musizieren beginnt. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Bald ist William White so etwas wie des Schweizers liebster Fernwärmespender. Sowohl in seinem Wesen als in seinem Werk findet sich eine demonstrative Gemütlichkeit, die Menschen gemein ist, die sich längere Zeit in Strand- und Äquatornähe aufgehalten haben. Bald tritt er auf allen Grossbühnen der Schweiz auf, seine Alben landen in den Top-10 der Charts – und es wird ihm der Übername Jack Johnson der Alpen zugedacht. Er zieht nach Frutigen und richtet sich in einem alten Schulhaus ein, sein Studio ist ein umgebauter Zirkuswagen. Es sieht gut aus für den Willi, wie er von den Frutigern liebevoll genannt wird. Doch es sollte anders kommen.