Gegen die Wuchsrichtung

Was, wenn man die Augen öffnet und der Wunsch tatsächlich in Erfüllung ginge? Die Kerzen ausgeblasen, der Kuchen nach wie vor auf dem Tisch, doch die vertrauten Gesichter, die gerade eben noch da sassen, wurden durch David Bowie, Patty Smith und Falco ersetzt. Ist das nun Traum oder Albtraum? Bei der Musik des Postdisco-Projekts Hyperculte (Fr, 19.7., 21.45), das neben Acts wie Antipro, Anna Aaron oder Danso Key am Gartenfestival auftritt, stellt man sich dieselbe Frage: Will man tiefer eintauchen oder lieber zurück an die Oberfläche?