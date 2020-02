«Frau Haenni, was macht Sie zur Expertin für Männer?»

In Ihrem Stück über Männer spielen auch nur Männer mit. Was macht Sie zur Expertin für Männer?

Ich würde mich gar nicht als Expertin bezeichnen – ich finde es einfach wichtig, dass wir alle gemeinsam über diese Themen reden. Deswegen haben wir bei der Vorbereitung des Stücks auch mit vielen Männern gesprochen und ihre Erfahrungen und Gedanken sind ins Stück eingeflossen. Emanzipation funktioniert ja nicht, wenn wir sie nur auf der Seite der Frauen vorantreiben und die Männer in ihren Rollenbildern verhaften bleiben. So ist das Projekt gemeint: Die Frauen laden die Männer zum Gespräch ein, und dann suchen wir den Dialog mit dem Publikum.

Das klingt alles nach viel Idealismus, nach einem Aufbruch.

Genau darum geht es. Wir möchten, dass die Leute starre Rollenbilder hinterfragen. Deshalb ist es wichtig, dass mal Männer auf der Bühne sind, die sagen: «Wir wollen auch kein Patriarchat, es schadet uns.» Ich glaube, darin steckt eine enorme Kraft – anstatt immer nur von den übergangenen Frauen zu reden und damit im schlimmsten Fall indirekt die Opferrolle zu zementieren, oder von Frauenstücken, die ach so speziell sind.

Sie sprechen immer von Mann, Frau und «Stern», also auch von Leuten, die sich nicht ins Modell der Zweigeschlechtlichkeit einfügen. Wie passt das in ein Theater über Männlichkeit?

Ich denke, man muss zuerst Klischees abtragen und sich bewusstmachen, welche Geschlechterbilder man überhaupt hat, und dann kann man versuchen, etwas jenseits dieser Polarität von weiblich und männlich zu finden. Aber um die Leute abzuholen, muss man mit dem beginnen, was alle kennen, und in unserer Gesellschaft sind das nun mal Bilder von Mann und Frau.

Eigentlich können Sie davon ausgehen, dass ein kulturaffines, städtisches, oft linkes Publikum in Sachen Geschlechterrollen sowieso mit Ihnen einverstanden ist. Wo bleibt da die Provokation?

Mir geht es weniger um eine Provokation und mehr um eine Einladung zum Gespräch. Deswegen ist das Stück auch hoffentlich lustig und unterhaltsam geraten. Aber in den Publikumsgesprächen gibt es natürlich schon Irritationen, wenn Männer sich etwa von Diskussionen über strukturelle sexuelle Gewalt angegriffen fühlen, denn sie selber würden so etwas ja nie machen. Natürlich, aber darum geht es ja auch nicht – ein Problem haben wir trotzdem, etwa mit häuslicher Gewalt und Femizid, linke Kulturblase hin oder her. Solche Gespräche über die gesellschaftliche Realität in der Schweiz sind mir ein Anliegen.

Alle Vorstellungen des Stücks «Don Juan – Erschöpfte Männer» von Julia Haenni im Schlachthaus-Theater sind ausverkauft.