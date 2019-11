Er verteidigt den Eros des Sports

In einem Alter, in dem andere sich auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere befinden, wurde er 26-jährig bereits Literaturprofessor. Von 1989 bis zu seiner Emeritierung im vergangenen Jahr war der 71-jährige Gumbrecht an der Stanford University in Kalifornien tätig. Der Elfenbeinturm ist indes nicht seine Sache, er mischt sich gerne ein und liebt das scharfe Wort. Und er liebt den Sport, bei dem «der Heroismus in der Kultur der Moderne eine Nische gefunden» habe. Er verteidigt ihn wortreich gegen jegliche Vernützlichung und preist dafür seine «reale Präsenz». In seinem Buch «Lob des Sports» hat er seine Dankbarkeit ausgedrückt für all die Momente der Intensität und des ästhetischen Genusses, die ihm die Stunden im Stadion und die grossen Sportler gegeben haben.

Im Rahmen der 10. Bieler Philosophietage steigt der geistige Schwergewichtsboxer am Samstag zusammen mit der Philosophin Rebecca Reinhard in den Ring und denkt über den «Sport und das gute Leben» nach. Mit dabei sind auch Sportlerinnen wie Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique Gisin.

Diverse Orte in Biel und Magglingen. 14.–17. Nov., www.philosophietage.ch