Eine schöne Bescherung

Aus dem Dunstkreis der Veranstalter Everest Records stammt der Elektro-Bricoleur Nicolas Kellner. Er ist dem Atmosphärischen zugetan und hat in Projekten wie Digitalis oder Mathon mitgewirkt, weshalb der Garten unter seiner Ägide zu einem eher unheimlichen Ort werden dürfte (8.12.). Keinen Aufwand für sein Gastspiel scheut der Bassklarinettist und Elektroniker Jan Galega Brönnimann, der mit den Lichtkünstlern Optickle auftritt. Damit die ihre Visuals optimal in den verwinkelten Raum einbringen können, wurde im Übungsraum kurzerhand ein Modell der Veranstaltungsstätte gebaut. Zu erwarten ist ein lyrisch-perkussives Klang-Abenteuer (15.12.). Und egal, was das Aufeinandertreffen zwischen dem filigranen Klangmaler Simon Grab und dem Grob-Atmosphäriker OP Rechts auslösen wird (22.12.) – vorweihnachtlich wohlig wird es eher nicht sein.

Botanischer Garten Bern, 1. bis 22. Dezember, jeweils 17 bis 19 Uhr