«Ein Geräusch, das sich nicht ignorieren lässt»

Das Musikfestival findet dieses Jahr unter dem Motto «Rauschen» statt. Wie sind Sie darauf gekommen?

Dieses «sch» und «s»: Da rauscht es bereits in der Aussprache. «Rauschen» ist ein onomatopoetisches Wort, es klingt nach dem, was es bedeutet. In der deutschen Sprache ist im Begriff selbst auch der «Rausch» schon enthalten, die Ekstase also. So hat sich das angeboten als gemeinsamer Nenner für ein musikalisches Programm.