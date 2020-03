Drone umkreist Schönschrift

«Art Raid» nennen sie ihre Anlässe, die zum Ziel haben, unterschiedliche Künste in unkonventionellem Kontext stattfinden zu lassen. Der neu gegründete Verein Vertigo Society besteht aus einem Zusammenschluss von Kulturschaffenden mit Basis in Bern, die spartenübergreifend kuratieren und damit am Puls der Zeit sind. Wenn also einer ihrer «Art Raids» ansteht, kann davon ausgegangen werden, dass da nicht schlicht ein Konzert über die Bühne geht, sondern dazu mindestens Malerei, Film oder anderes kredenzt wird.