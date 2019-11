Dieser erstaunte Blick zwischen die Beine

Erika ist ein wildes Mädchen. Ihre Puppen rührt sie nicht an, dafür schraubt sie an einer Seifenkiste herum. Sie wächst in einem Bauerndorf in Kärnten auf, in den Fünfzigerjahren, als die Männer nach der Kirche in die Wirtschaft gehen und gemeinsam die Heldinnen und Helden der Skination bejubeln. Da wird Erika klar: Ski fahren will sie, nichts anderes.