Die Wetterverhältnisse der Seele

Das Genre des Dream Pop befasst sich ja normalerweise mit den unterschiedlichen Wetterverhältnissen der Seele, insbesondere mit der Sonne an einem «nice sunday afternoon» und Nieselregen an der Fensterscheibe. Diese Phänomene findet man auch im Liedgut des neuerdings in Brooklyn beheimateten Quartetts No Vacation. Dazu kommen eine musikalische Unaufgeregtheit, ein Zusammenspiel der Instrumente, welches man eher Verschmelzung nennen könnte, und eine Frauenstimme, hinter deren Lässigkeit sich aber auch drängende Fragen verbergen.