Die Seventies in der Stimme

Ist das wirklich der richtige Interpret? Ein Blick auf die Playlist bestätigt: doch. Das ist die Musik von Kelly Finnigan, Jahrgang 1981, und nicht die von Marvin Gaye, aufgenommen in den 70er-Jahren, im Detroiter Motown-Studio. Klingen aber tut das Werk des Multiinstrumentalisten aus Los Angeles verblüffend nah am Original. Es ist so etwas wie eine historische Aufführungspraxis von R’n’B, was Finnigan macht. Und er macht das irre gut.