Die Schweiz herausfordern

«Gleichzeitig hier und dort zu sein», das ist das Ziel der Yabani Jukebox. Hier, das ist die Schweiz; dort, das ist die zweite Heimat, wie sie viele in der Schweiz haben. Wie das geht? Über die Musik. Von Mani Matter bis zu M.I.A. wollen die Kulturaktivisten Ugur Gültekin und Rohit Jain mit dem Publikum in einer Listening Session «Sounds und Storys aus dem Migrationsuntergrund» an die Oberfläche holen. Und damit nicht zuletzt die «alteingesessene Schweiz» herausfordern.