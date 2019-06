«Die Poren im Gehirn öffnen»

Teaser Amphibious from Company Sabine Hausherr on Vimeo.

In Ihrer Compagnie tanzen auch dieses Mal nur Frauen. Warum?

Das ist ein Zufall. Viel wichtiger als das Geschlecht ist mir, dass ich die Tänzerinnen persönlich kenne, dass sie sich dem Thema hingeben und mit Haut und Haar dabei sind. Mit Jenni Arne und Manuela Imperatori arbeite ich seit über 20 Jahren zusammen, mit Gianna Grünig, Vera Ilona Stierli und Laura Imperiali ist eine neue Generation Berner Tänzerinnen vertreten.

Von Manuela Imperatori stammen auch die Texte, die ebenfalls projiziert werden. Sie handeln von Bergen, Schnee und Eis. Wie kommt man vom Wasser in luftige Höhen?

Der naheliegendste Bezug entsteht durch die Verbindung von Wasser, Schnee und Eis. Die sinnliche Wahrnehmung der Performance wird in gewisser Weise vom Text durchschnitten. Das ist Absicht. Die Idee von «Amphibious» ist, durch Tanz und Musik bei den Zuschauerinnen und Zuschauern verschiedene Assoziationen auszulösen, also sozusagen die Poren im Gehirn zu öffnen, damit sie die feinen Zwischentöne im Text wahrnehmen können.

Neben dem Tanz arbeiten Sie also mit Text, Video, Livemusik und Licht. Wie verhindern Sie eine Wahrnehmungsüberschwemmung?

Über die Gefahr der Überreizung haben wir von Anfang an viel diskutiert. Wir filtern sehr viel. Der Text steht beispielsweise ganz allein da. Das Publikum kann sich in diesem Moment voll darauf konzentrieren. Ausserdem haben wir von Anfang an darauf geachtet, unsere Impulse so zu dosieren, dass es das Bewusstsein erweitert und nicht verstopft.

Grosse Halle Reitschule. Donnerstag, 6. Juni bis Samstag. 8. Juni, 20 Uhr.