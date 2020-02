Die Lust am Verschmelzen

Manche der Tracks von Maya Aghniadis scheinen mehrere Akte zu haben: Eben noch befindet man sich in einer träumerischen Klanglandschaft, versetzt mit einer Glockenspielmelodie, da grollt aufs Mal ein bedrohlicher Ton, den man nicht hat kommen sehen, und das gefühlte Szenario, das Aghniadis wachgerufen hat, ändert sich komplett. «Storytelling» nennt die Multiinstrumentalistin aus Beirut ihre Kompositionstechnik – und deren Bildhaftigkeit erstaunt wenig, wenn man weiss, dass Aghniadis ein Studium in Filmmusik hinter sich hat. Mit ihrem Soloprojekt Flugen tritt sie kommende Woche zum ersten Mal in der Schweiz auf.