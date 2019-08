«Die Leute würden meinen, ich sei verrückt»

«Black Light»

Aus der über 40 Filme umfassenden Retrospektive, die am vergangenen Filmfestival in Locarno gezeigt wurde, hat das Berner Kino Rex 16 Werke ausgewählt, welche die Vielfalt schwarzen Filmschaffens vor allem in den USA zeigen. Das fängt an mit «Within Our Gates», dem 1920 gedrehten Film des ersten schwarzen US-Regisseurs Oscar Micheaux, der einen brutalen Lynchmord thematisiert, bis hin zum Selbst­bewusstsein des Blaxploitation-Kinos der 70er-Jahre wie beispielsweise dem experimentellen Horrorfilm «Ganja & Hess». Auch weisse Regisseure wie Samuel Fuller oder Quentin Tarantino sind in «Black Light» vertreten – Letzterer mit «Jackie Brown», seiner Hommage ans Blaxploitation-Kino. Die Reihe beginnt am 29. August im Kino Rex. (reg)