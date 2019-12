Der zweifelnde Broadway-König

Sein geringes Selbstvertrauen verschwand mit den Erfolgen nicht – im Gegenteil, er fühlte sich von Kritikern oft unterschätzt und missverstanden. Sehr erfolgreich und sehr gut sein könne man offenbar nicht gleichzeitig, monierte er. Es kränkte ihn auch, dass manche Schauspieler und Regisseure zu grosse Ehrfurcht davor zeigten, ihn zu kritisieren, wo er doch nichts lieber tat, als umzuschreiben. «Rewrites» nannte er die erste von zwei Autobiografien.

So nagend Neil Simons Zweifel waren, so ausgeprägt war auf der anderen Seite sein Talent, an jeder noch so tiefen Krise etwas zum Lachen zu finden und das Leben mit Humor zu nehmen. Das menschliche Verhalten bot ihm haufenweise Bühnenstoff.

Seine Figuren sind charakterisiert durch Schwächen, Neurosen und hadern mit ihrer Inkonsequenz. Eine Erkenntnis, die der «Woody Allen des Boulevards» – die beiden kannten sich als Pointenschreiber vom Fernsehen – bereits als junger Mann hatte, war: Scheitern und Erfolg sind zwei Seiten derselben Medaille. «Am meisten lernt man von den miserablen Sachen, nicht den brillanten», so sein Credo. Golden Globes, Pulitzers, Emmys und andere Awards gaben Neil Simon, der letztes Jahr 91-jährig verstarb, recht.

Stadttheater Biel und Solothurn Das Theater Orchester Biel Solothurn zeigt Neil Simons «Sonny Boys»: Premiere 19. 12 in Biel, 19.30 Uhr. Bis 18.2.